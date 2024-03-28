Грипп оказался опаснее для мозга, чем COVID-19

Грипп почти в два раза чаще приводит к неврологическому расстройству, чем COVID-19. Соответствующее исследование появилось в журнале Американской академии неврологии.

Сбор данных осуществляли ученые из Мичиганского университета здравоохранения в Анн-Арборе. Они проанализировали более 77 тысяч людей, госпитализированных из-за гриппа, и свыше 77 тысяч человек, попавших в больницу из-за COVID-19.

«В общей сложности у 4,9% пациентов с гриппом и 2,8% пациентов с COVID развилось неврологическое заболевание в течение года после болезни. 3,2% пациентов с гриппом и 2% с COVID лечились от мигрени, 2,1% пациентов с гриппом и 1,6% пациентов с COVID получали лечение от эпилепсии», — говорится в тексте.

Кроме того у людей, госпитализированных с гриппом чаще встречались невропатии и двигательные расстройства.