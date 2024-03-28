Симоньян рассказала, что могла оказаться в «Крокусе» в момент теракта

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в авторской программе «Ч.Т.Д.», что могла оказаться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналист пояснила, что назначила коллегам встречу в одном из московских ресторанов. Вместе с тем, отметила она, в Москве есть несколько заведений с таким названием. В связи с этим, ее сотрудники приехали в другой ресторан.

«Я как раз подъезжаю к МКАД, то есть мне гораздо ближе к «Крокусу», чем к тому месту, где я имела ввиду. Они говорят: «Мы же уже в «Крокусе», давай уже здесь [встретимся]». И я понимаю, что мне ближе тоже туда, но я такая уставшая, пятница, вечер», — отметила Симоньян.

Вместе с тем, заметила главред RT, ей было бы слишком долго добираться от комплекса до пункта, где была запланирована следующая встреча. В связи с этим она все же уговорила коллег поехать в место, куда приглашала их заранее. Они вышли из ресторана и уехали.

«И вот это вот все началось, и должны были мы быть в «Крокусе». Ангел-хранитель, конечно, есть», — резюмировала Симоньян.

Напомним, что теракт в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Группа террористов ворвалась в здание, расстреляла людей в холле и концертном зале, разбросала зажигательные шашки. Погибли 143 человека, свыше 100 были госпитализированы.