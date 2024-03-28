Путин о курорте на Японском море: «Акул куда денете?»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов «5 морей и озеро Байкал» порекомендовал коллегам обратить внимание на сферу безопасности. Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал «Абзац».

Российский лидер попросил губернатора Приморского края Олега Кожемяко рассказать, какие меры власти региона собираются предпринять с тем, чтобы обеспечить безопасность туристов.

«Дайверов всё приглашают. Акул куда денете? Они ж там кусаются у вас, нападают», — отметил президент.

Глава региона уточнил, что за долгие годы акула напала на дайвера только один раз. Он добавил, что в Японском море представлены преимущественно сельдяные акулы, которые не представляют опасности для человека.

Путин назвал регионы, где построят курорты проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Путин пояснил, что несколько лет назад намеревался посетить турбазу на Японском море с тем, чтобы «поплавать с подводным ружьем». Он заметил, что так и не смог поехать, но коллеги отправились.По словам президента, во время поездки они видели акул, в частности, около островов.

Российский лидер подчеркнул, что все говорят: акулы не кусаются. Вместе с тем, в сфере безопасности нет места шуткам, власти должны подумать над тем, как обеспечить безопасность дайверов и туристов в целом.

Напомним, что Приморский край расположен в южной части Дальнего Востока. С востока омывается водами Японского моря. Вдоль побережья расположены острова Русский, Попова, Рейнеке, Путятина, Аскольд.

В рамках программы развития туристической инфраструктуры в поселке Хасан будет построен к 2030 году курортный комплекс, который сможет принимать до 500 тыс. посетителей в год. Рядом с ним расположены национальный парк «Земля леопарда» и Дальневосточный морской заповедник.