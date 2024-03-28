Путину анонсировали туристический проект "круче Эйфелевой башни"

Глава Бурятии Александр Цыденов на совещании президента РФ Владимира Путина с главами регионов по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов пообещал построить на территории республики уникальный арт-объект «Череп мамонта». Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Глава региона отметил, что объект будет построен по эскизу дизайнера и скульптора Даши Намдакова. Он добавил, что высота бивней мамонта составит порядка 60 м.

«Интересный проект. Он станет узнаваемой селфи-зоной, круче, чем Эйфелева башня в Париже», — отметил Цыденов.

Президент РФ Владимир Путин попросил Цыденова при создании туристической инфраструктуры на Байкале не забывать об экологии, чтобы потом не пришлось ее переделывать.

Ранее глава республики заявил, что этнографический музей мoжeт cтaть визитнoй кapтoчкoй Бypятии, объектом притяжения, столь же узнаваемой, знаковой достопримечательностью, как фигypa Xpиcтa в Бразилии.