Мизулина рассказала об угрозах в свой адрес

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что неоднократно получала угрозы в свой адрес. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Мизулина рассказала, что угрозы убийством ей рассылал украинец Ярослав Овсюк, объявленный в розыск в России. По ее словам, он также распространял ложные сообщения о минировании офиса ЛБИ.

Глава организации добавила, что Овсюк также запугивал россиян, публикуя материалы о якобы готовящихся нападениях на школы. ЛБИ направила в правоохранительные органы 137 обращений с просьбой проверить украинца, уточнила Мизулина.

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«Ему (Овсюку — прим. «Ленты.ру») предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, связанных с террористической деятельностью. (...) Сейчас он находится на территории Германии и продолжает создавать опасные группы: теперь с угрозами школам Азербайджана и Узбекистана», — написала руководитель ЛБИ.

О том, что Овсюка объявили в розыск в России, стало известно во вторник, 28 марта. Как отметили в МВД, он склонял детей к совершению терактов. Показания на Овсюка дал 17-летний администратор интернет-сообщества запрещенного в России движения, пропагандирующего идеологию массовых убийств в учебных заведениях.