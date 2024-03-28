Минпросвещения РФ разработало рекомендации для детей в случае их призывов к терактам

Подростку в случае получения в социальной сети призыва совершить теракт следует не вступать в переписку с злоумышленниками, заблокировать отправителя и сообщить взрослым. Соответствующие рекомендации обнародовал в мессенджере Telegram первый замминистра просвещения Александр Бугаев. ТАСС

По его словам, соответствующие рекомендации были направлены в регионы. Москва24

28 марта сообщалось, что в Великих Луках задержали школьника за предложение совершить теракт. Возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, школьник решил так пошутить. Газета.Ru