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Минпросвещения РФ разработало рекомендации для детей в случае их призывов к терактам

Подростку в случае получения в социальной сети призыва совершить теракт следует не вступать в переписку с злоумышленниками, заблокировать отправителя и сообщить взрослым. Соответствующие рекомендации обнародовал в мессенджере Telegram первый замминистра просвещения Александр Бугаев. ТАСС

По его словам, соответствующие рекомендации были направлены в регионы. Москва24

28 марта сообщалось, что в Великих Луках задержали школьника за предложение совершить теракт. Возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, школьник решил так пошутить. Газета.Ru

Минпросвещения РФ разработало рекомендации для детей в случае их призывов к терактам
© РИА Новости
Общество
Александр Бугаев
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