В Петербурге умер историк джаза Владимир Фейертаг

Историк джаза, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фейертаг умер в Петербурге на 93-м году жизни. Об этом сообщил народный артист России Давид Голощекин.

— Это невосполнимая утрата для меня лично и всего джазового мира, — заявил Голощекин, слова которого передает ТАСС.

Музыковед Владимир Фейертаг вошел в историю как крупнейший и самый авторитетный в стране историк и популяризатор этого музыкального искусства. На протяжении почти полувека он преподавал историю джазовой и популярной музыки в Ленинградском музыкальном училище. С 1978 по 1992 годы занимал должность худрука и ведущего ленинградского джазового фестиваля «Осенние ритмы».

В 1987-1997 годах Фейертаг выступал с лекциями о джазе в Германии. Примерно в это же время он стал менеджером, в основные задачи которого входили организации гастрольных поездок в Европу и Америку отечественным музыкантам.

За свою жизнь Фейертаг написал такие монументальные энциклопедические справочники как «Джаз в России», «Джаз от Ленинграда до Петербурга», «Джаз. XX век» и многие другие работы.