Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу обязать российские компании оплачивать в ряде случаев проезд сотрудников на работу и обратно.

Ранее депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать работодателей обеспечивать проезд сотрудника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом в случае, если у того есть ночные смены, также если неразвита сеть общественного транспорта в определенной местности, имеются чрезвычайные и иные схожие обстоятельства. «Для некоторых категорий работающих граждан использование услуг такси является далеко не роскошью, а производственной необходимостью, так как начинают или заканчивают рабочую смену они в ночное время, когда общественный транспорт уже не ходит либо в целом неразвита сеть общественного транспорта. <...> Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре и оплачивают услуги такси для сотрудников, обеспечивают проезд. Однако законодательно данная обязанность работодателя не закреплена, что влечет уменьшение дохода тех работников, чьи руководители не заботятся об этих расходах. Возникает существенная разница в предоставляемых работодателями условиях труда вопреки принципу равенства в трудовых отношениях», – говорится в пояснительной записке.

17 ноября 1917 года [американский литературный критик и публицист – прим. ред.] Генри Луис Менкен сказал такую фразу (ее много раз повторяли, обкатывали и редактировали, и я предпочитаю ее более полный вариант): «У всякой сколь угодно сложной проблемы есть простое, очевидное, легко понятное, удобоисполнимое неверное решение»... К сожалению, очень многие решения - на первый взгляд действительно легко понятные и удобоисполнимые - при внимательном рассмотрении если не вовсе неверны, то, по крайне мере, влекут за собой совершенно неприемлемые побочные эффекты. В частности, тут идея, конечно, хороша, но я очень опасаюсь, что в случае ее реализации работодатели просто перестанут брать на работу тех, кого невозможно доставить [на место работы] общественным транспортом. Поэтому лично я бы сосредоточился на развитии общественного транспорта, нежели требовал от работодателей расходов на такси. Эти расходы не для всякого работодателя посильны и приемлемы. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время многие работодатели, чьи сотрудники трудятся и в ночное время, организуют служебную развозку.

«Например, они арендуют микроавтобус, который развозит по домам всех сотрудников… То есть это тот случай, когда решение со стороны работодателя необходимо, но существует несколько вариантов решения. Такси здесь – это вариант возможный, но не единственно возможный», - сказал он.

Ранее ФАС пригрозила «Яндекс» мерами за молчание по вопросу тарифов такси.