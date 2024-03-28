Ученые рассказали о влиянии экстремальной жары на Россию к 2050 году

Российские ученые из ВШЭ и Института географии РАН считают, что к 2050 году россияне будут сталкиваться с жарой от 23-х до 58 процентов чаще, чем сейчас. Как пишет Naked Science, такие оценки предусматривают «мягкий» и «жесткий» сценарии изменения климата.

В своем исследовании ученые использовали данные об экстремальных климатических явлениях и прогнозы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC).

Также исследователи учли изменение общей численности россиян и миграцию населения между регионами и внутри них. Ученые проанализировали данные о примерно 160 тысячах населенных пунктов и рассмотрели прогнозы численности населения разных регионов РФ к 2050 году.

По оценке ученых, к середине века россияне будут сталкиваться с температурами выше 30 градусов примерно на 76 процентов или даже в два с половиной раза чаще, чем это происходит сейчас.

В зону, где будет больше всего жарких дней, попадает значительная часть основного пояса расселения России: от западной границы к южному Уралу и Сибири, а также к Кавказу и побережьям Черного и Каспийского морей. На побережьях ожидаются частые температуры выше 35 градусов.

На фоне роста температур ученые ожидают активного роста населения Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Тюмени и Красноярска.

В исследовании отмечается, что с учетом массового переселения жарче станет и в мегаполисах, особенно в Москве. Крупные города нагреваются сильнее вне зависимости от географического положения, подчеркивает Naked Science.