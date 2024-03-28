Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов рассказал о событиях в «Крокус Сити Холл» и его дальнейшей судьбе. В интервью каналу «Россия 24» певец заявил, что пока окончательного решения по восстановлению концертного зала нет. Ориентироваться в этом вопросе будут на мнение властей Подмосковья, общества и президента Владимира Путина.

Агаларов отметил, что «Крокус» оснащен огромным количеством камер и все сервера с записями уже передали следователям. Собеседник телеканала признался, что лично взламывал дверь в серверную, чтобы спасти данные.

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Говоря о вооруженной охране, Агаларов отметил, что наличие оружия у охранников никогда не было целью для владельцев или операторов крупных зданий.

«В свете того, что случилось, наверное, нужно пересмотреть законодательство, но мы действовали в рамках той базы, которая была», — сказал он.

Сын владельца Crocus Group подчеркнул, что все сотрудники концертного зала проходили подготовку на предмет чрезвычайных ситуаций. Эмин добавил, что его отец Агаз Агаларов болезненно относится к вопросам безопасности.

«В соцсетях много информации, что у нас вообще не работало ничего. Это абсолютно не так, МЧС подтвердило, что все противопожарные службы сработали в штатном режиме», — отметил Агаларов-младший.

Он также подтвердил, что здание находилось в залоге у «Газпромбанка». Crocus Group сможет предоставить в залог другие активы для компенсации стоимости объекта. Кроме того, объект был застрахован в «Ингосстрахе», и сумма страховки составляет 1/40, может быть, 1/30, от суммы ущерба».