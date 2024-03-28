Назван срок утверждения нового расписания ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил того, что в России до конца следующего месяца утвердят новое расписание единого государственного экзамена с учетом пересдач, передает РИА Новости.

Музаев выступил на заседании заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

«Проект расписания, которое у нас есть, взамен того, которое утверждено, оно будет переутверждаться, это нововведение у нас будет в этом году, этим летом, доработка с регионами, согласование идет», - подчеркнул он.

Инициатива о предоставлении ученикам возможности по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Предложение было озвучено главой государства в ходе послания Федеральному собранию.

Эксперт высказался о новом предложении Путина по ЕГЭ

По словам президента, механизм ЕГЭ необходимо совершенствовать. Он подчеркнул, что шанс пересдачи должен быть реализован «да конца приемной кампании в вузы», чтобы выпускники могли подать документы уже после пересдачи.