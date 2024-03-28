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Клещи проснулись в Санкт-Петербурге и еще 21 регионе России

В России фиксируют первые в этом году укусы клещей. Как сообщает РЕН ТВ, число обращений к медикам растет в Санкт-Петербурге и еще 21 регионе страны.

Клещи проснулись в Санкт-Петербурге и еще 21 регионе России
© globallookpress.com

По информации телеканала, в Ростовской области от паукообразных пострадали 39 человек, а в Крыму — 40. Больше всего случаев фиксируют в Калининградской области — там в больницы обратились 60 жителей, в том числе дети.

Специалисты рекомендуют осматривать себя во время прогулок каждые полчаса и пользоваться репеллентами, отпугивающими клещей. При этом наиболее надежным способом избежать летального исхода от встречи с переносчиком инфекций остается вакцинация.

Напомним, что клещи переносят различные опасные инфекции, в том числе клещевой энцефалит. Это заболевание характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением головного и спинного мозга. Патология смертельна при отсутствии своевременной медицинской помощи.

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