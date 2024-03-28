Мошенники начали взламывать аккаунты «Госуслуг»

Злоумышленники начали использовать схему с фишинговыми сайтами с целью взлома аккаунтов на «Госуслугах». С таким предупреждением выступил в беседе с агентством «Прайм» руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Сергей Беспалов.

По словам эксперта, аферисты сначала звонят или отправляют сообщение от лица сотового оператора. Они предлагают якобы продлить мобильный номер. Предполагается, что человек это сделает дистанционно на липовом сайте. После этого мошенники отсылают на якобы портал «Госуслуг» для «подтверждения» данных. Однако, как уточнил собеседник, данный сайт является подделкой. Он практически не отличается от настоящего.

Так, преступники получают доступ к данным владельца аккаунта, после чего звонят под разными предлогами и требуют перевести деньги на «безопасный счет», заявил Беспалов.

Ранее ФСБ РФ предупредила россиян о телефонных мошенниках, которые выдают себя за сотрудников спецслужбы и выманивают у своих жертв деньги.

В ФСБ рассказали, что мошенники используют подменные телефонные номера, идентичные номерам телефонов доверия, справочной службы и приемной ФСБ.