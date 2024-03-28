Звезду сериалов «СашаТаня» и «Универ» экстренно госпитализировали в Москве

Звезду сериалов «СашаТаня» и «Универ» Андрея Свиридова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, 48-летний артист оказался в больнице из-за попадания инфекции в организм. Ранее Свиридову пришлось перенести операцию на животе и нитка, которая осталась после снятия швов, привела к заражению — через некоторое время началось нагноение. Как только актер почувствовал боль, то сразу обратился к врачам.

Хирурги провели операцию под анестезией и удалили причину инфекции. Отмечается, что у артиста есть сопутствующие патологии, в том числе диабет.

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Напомним, что Свиридов родился в Белоруссии. Он пришел к съемкам в кино и сериалах после спортивной карьеры — на родине он занимался баскетболом. Зрителям актер больше всего запомнился по роли телохранителя Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня».