Небо над Благовещенском стало оранжевым

Небо в Благовещенске окрасилось в оранжевый цвет из-за пришедшей в регион китайско-монгольской песчаной бури. Об этом пишет Telegram-канал Абзац, публикуя фото природного явления.

На снимках, размещенных каналом, видно, что облака над городом стали разных оттенков желтого и оранжевого, а также изменилось освещение.

По данным гидрометцентра Амурской области, сегодня в Благовещенске шел первый весенний дождь, который «можно назвать историческим».

«Так рано весной в ночное время дождь фиксировался лишь один раз – 26 марта 2020 года. Отличительной чертой весенних юго-западных циклонов над нашей областью является желтый/оранжевый цвет туч. Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», - отметили синоптики в Telegram-канале.

Ранее жители города Бугульма в Татарстане начали делиться в соцсетях фотографиями природного явления – розового тумана, из-за которого небо стало необычного цвета и розовые отблески легли на снег.

Река в Москве окрасилась в необычный цвет

При этом точная причина появления розового тумана в Бугульме неизвестна, но, как утверждала администрация, такой эффект мог быть связан с резким перепадом температур.