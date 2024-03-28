Психолог Лабковский подал в суд на зарубежный хостинг

Популярный психолог Михаил Лабковский подал в суд на зарубежный хостинг за незаконное распространение его онлайн курсов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, иск подан к компании по размещению сайтов Zomro с требованием заблокировать ресурс, на котором появились произведения психолога.

Лабковского возмутило то, что на одном из сайтов было выложено не менее 10 его аудиовизуальных произведений, в том числе и книга «Как перестать беспокоиться и начать радоваться жизни».

«На данный момент ссылка, ведущая на сайт с ворованными работами, недоступна. От Zomro психолог денег не хочет, только заблокировать сайт, который и так уже не работает», - отмечает Mash.

Ранее стало известно, что психолог и телеведущий Михаил Лабковский подал в суд из-за незаконной продажи его книг на Wildberries. Помимо маркетплейса Лабковский указал ответчиком и индивидуального предпринимателя Хизри Алейдарова. Сумма исковых требований 2 млн 860 тысяч рублей.