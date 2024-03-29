Кустурица рассказал, что может получить гражданство России

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал в интервью ТАСС, что уже считает себя гражданином России и впоследствии может стать им официально.

"Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно.<...> Официально тоже, может быть, стану, почему нет. Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России", - сказал он.

Кроме того, по словам кинорежиссера, он не исключает в дальнейшем сотрудничества с другим популярным в России сербом - актером Милошем Биковичем.