Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, навестил пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которые находятся сейчас в Национальном медико-хирургическом центре имени Николая Пирогова Минздрава России. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, Сигал зашел к трем пострадавшим при теракте.

«То, что произошло, — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. Мы знаем тех людей, которые это сделали. Я думаю, мы знаем тех людей, что стоят за этим. И я думаю, что Россия подаст пример, и мир поймет, что нельзя просто так поступить с любым народом и остаться безнаказанными», — сказал актер.

Также Сигал пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил врачей за их работу.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта во время концерта «Пикник». В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 140 человек, свыше 180 пострадали.