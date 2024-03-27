Актрису Светличную экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Светлану Светличную, звезду советского кино, экстренно госпитализировали в одну из московских клиник, пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, 83-летней Светличной внезапно стало плохо дома, она вызвала медиков. Бригада скорой увезла ее в реанимацию.

Журналисты отметили, что у артистки, предварительно, острый коронарный синдром.

При этом заболевании нарушается кровоток, из-за чего сердечная мышца перестаёт функционировать должным образом.

Ранее сообщалось, что 6 октября 2023 года 83-летняя звезда «Бриллиантовой руки» обратилась к врача с жалобами на боли в груди. Ей сделали рентген и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. В течение 10 дней она находилась в медицинском учреждении, затем врачи ее выписали.