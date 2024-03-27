LIVE: "Пикник" выступает с концертом, посвященным жертвам теракта в "Крокус Сити Холле

Российская рок-группа "Пикник", на концерте которой в минувшую пятницу произошла массовая стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле", выступает с концертом, посвященным жертвам теракта, в Санкт-Петербурге в среду, 27 марта. Мероприятие организовано совместно с симфоническим оркестром "Таврический" и фондом EVA, а собранные средства направлены семьям погибших. По последним данным, в результате теракта, совершенного в прошлую пятницу, погибли 137 человек, 182 получили ранения. Несколько подозреваемых были арестованы и предстали перед судом в Москве.