ЛюдиКакЛюди: фестиваль в поддержку людей с аутизмом объединит врачей, педагогов, родителей и людей с РАС

С 31 марта по 3 апреля 2024 года пройдет восьмой Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме. Фестиваль организован сообществом государственных и негосударственных организаций при поддержке Правительства Москвы и федеральных ведомств . Генеральный партнер фестиваля - Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Миссия фестиваля – привлечь внимание к теме аутизма. рассказать о том, как живут люди с РАС и их семьи, как помочь им адаптироваться в обществе. По данным ВОЗ, диагноз «расстройство аутистического спектра» есть у каждого сотого ребенка. Трудности маленьких и взрослых людей с аутизмом не остаются незамеченными, развивается система помощи, становится больше квалифицированных специалистов, создаются условия для обучения детей в образовательных учреждениях. И фестиваль, который проводится в России вот уже восьмой раз, вносит в этот процесс значительный вклад. Событие формирует инклюзивное пространство для общения и совместного досуга участников вне зависимости от того, есть у них особенности развития или нет. с диагнозом или без, мы, прежде всего, - люди. Люди как люди.

Фестиваль #ЛюдиКакЛюди ежегодно объединяет тысячи участников из разных регионов России. Это благотворительные и общественные организации, люди с расстройством аутистического спектра и члены их семей, представители научного сообщества и органов власти. В 2024 году фестиваль поддержат 55 регионов России. В Москве мероприятия пройдут на 4 центральных площадках. Для гостей фестиваля организаторы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна не только специалистам и людям, столкнувшимся с аутизмом, но и всем тем, кто имеет активную социальную позицию, ищет новые знания и стремится расширить свой кругозор.

2024 год в РФ объявлен Годом Семьи. И фестиваль в этом году стартует с семейного дня. 31 марта гостей фестиваля приглашают в Российскую государственную детскую библиотеку. Для детей и их родителей подготовлена масштабная развлекательно-познавательная программа: творческие и образовательные мастерские, различные адаптивные подвижные игры, инклюзивный концерт, который проведет актриса театра и кино Татьяна Бабенкова, необычные «Тихие чтения» от театра «Вахтанговский практикум» с участием Марии Лисовой и уже полюбившиеся участникам собакм-терапевты. Приобрести сувениры на память о фестивале можно будет на выставке-ярмарке, где представят изделия ручной работы, созданные юными мастерами с РАС. Звездными гостями семейного дня станут президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко и другие именитые спортсмены, которые примут участие в адаптивной спортивной игре “Обыграй чемпиона!” с юными гостями.

Также 31 марта в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи проведут специальную открытую дискуссию, направленную в первую очередь на помощь и поддержку взрослых людей с РАС. Тема дискуссии — «Техники самопомощи для аутичных людей: терапия и поддержка». Все спикеры — люди с особенностями развития. Они расскажут о тех инструментах и стратегиях, которые помогают им в повседневной жизни, а также трудностях и барьерах. Кроме того, будет организована адаптированная экскурсия по выставке «Николай Ульянов. Искусство без манифеста».

Важной и неотъемлемой частью фестиваля #ЛюдиКакЛюди станет научно-практическая конференция «Аутизм. Врачи, пациенты, родители: вместе в интересах людей с РАС». Мероприятие пройдет 31 марта и 1 апреля на площадке Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова. Участники обсудят наиболее актуальные вопросы, волнующие врачебное и пациентское сообщество в сфере помощи людям с РАС. Ученые представят доклады о разных аспектах лечения и адаптации пациентов с РАС. Посетить конференцию смогут не только профильные специалисты, но и педагоги и родители «особенных» детей.

2 апреля гостей ждут на главной площадке фестиваля в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Официальное открытие фестиваля с участием звездных гостей и представителей Правительства Москвы и Государственной Думы состоится 2 апреля в 12:30 в Баженовском зале ГМЗ «Царицыно». Вести открытие и дневную концертную программу 2 апреля по традиции будет телеведущая Светлана Зейналова.

Программа в музее-заповеднике “Царицыно” включает образовательные и развлекательные мероприятия, а также дискуссионную сессию об инклюзии в молодежной политике с участием представителей Министерства просвещения, Совета Федерации и Государственной Думы РФ и профильных Департаментов Правительства г. Москвы. Одним из центральных событий программы станет паблик-ток “Люди с особенностями на экране: что нам показывают и что мы видим в кадре?” В нем примут участие известные режиссеры, киноведы, продюсеры и представители кино- и медиаиндустрии. Также гостей ждут творческие мастер-классы, выступления известных артистов и автограф-сессия со звездами спорта, кино и шоу-бизнеса. Среди них – актер Денис Шведов, актриса Александра Власова, продюсер Валерия Тарасова и другие. А самые активные смогут попробовать свои силы в адаптивном спортивном ориентировании “Туристская тропа по парку Царицыно”. В образовательной программе для гостей готовят консультации психологов, педагогов, неврологов, логопедов, дефектологов и терапевтов, презентацию наиболее эффективных практик реабилитации и абилитации людей с РАС, увлекательные мастер-классы и различные лекции и дискуссии. Родителей и специалистов познакомят с основными принципами работы с аутичными детьми и дадут практические советы: как организовать игры, подготовить ребенка к школе и общению с нейротипичными сверстниками и другие. Впервые в рамках фестиваля #ЛюдиКакЛюди подростки смогут пройти профессиональную ориентацию, что является важной темой для всех семей, где есть дети с особенностями развития. Также для гостей мероприятия выступит с дебютом «Школа особенных моделей» со спектаклем «Однопланетяне». А частью образовательной программы для юных посетителей станет совместная с Почтой России акция “Отправь открытку другу”, в рамках которой ребята не только освоят важный социальный навык, но и смогут отправить специальную открытку на любой адрес другу прямо с Фестиваля.

Вечером 2 апреля в Атриуме Хлебного дома музея «Царицыно» состоится праздничный концерт с участием театра-студии «Непоседы», инклюзивного оркестра школы «Подсолнух», участницы шоу «Голос» Полины Кузьминой, театра «Вахтанговский практикум», а также особых талантов. Ведущие вечернего концерта – актер, режиссер, продюсер и давний друг фестиваля Георгий Дронов и актриса театра и кино Татьяна Бабенкова. Также вечером будут объявлены лауреаты конкурса родительских инициатив «Личное дело» имени Ольги Власовой. Этот конкурс призван поддержать проекты, реализованных родителями, а также самими аутичными людьми для улучшения качества жизни детей и взрослых людей с РАС и их семей.

3 апреля фестиваль продолжится Всероссийским онлайн-марафоном #ЛюдиКакЛюди, в котором примут участие специалисты системы образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, представители общественных организаций и родители детей с аутизмом. Участников ждут онлайн-секции, посвященные самым важным аспектам жизни с людей аутизмом. Взросление, подготовка учителей, развитие жизненных компетенций у людей с РАС, школа для родителей – вот темы 4 тематических потоков, к которым может подключиться каждый.

Кульминацией фестиваля станет финальный концерт особого сезона фестиваля «Большие и Малые звезды», который пройдет в Хлебном доме ГМЗ «Царицыно» 3 апреля. На одной сцене встретятся начинающие музыканты с аутизмом и признанные мастера классической музыки, такие, как гитарист Дмитрий Илларионов, обладатель Кубка мира по баяну Николай Сивчку, кларнетист Игорь Федоров и виолончелистка Ольга Калинова, композитор Андрей Зеленский.

Все мероприятия фестиваля являются бесплатными. На некоторые события требуется предварительная регистрация.

Подробная программа фестиваля и онлайн-трансляции основных событий - на сайте.