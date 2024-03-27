Назван город-лидер в РФ по продолжительности жизни граждан

Ожидаемая продолжительность жизни в Северной столице превысила 76 лет. Уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова в ходе заседания заксобрания Петербурга отметила, что целевой показатель – 75,28 года.

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«Надо сказать, что наш город – один из лидеров в стране по продолжительности жизни», – уточнила Агапитова.

Она добавила, что показатель среди женщин составляет 79 лет. Представители сильного пола из Северной столицы в среднем живут 71 год. Кроме того, Светлана Агапитова рассказала, что жители Петербурга стали чаще разводиться и реже создавать семьи. Уровень бедности в городе составляет 5 %, уточняет издание Neva.Today. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Северной столице одновременно сократились и рождаемость, и смертность.