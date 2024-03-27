В России появились выдающие себя за сотрудников ФСБ мошенники

ФСБ РФ предупредила россиян о телефонных мошенниках, которые выдают себя за сотрудников спецслужбы и выманивают у своих жертв деньги. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

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В ФСБ рассказали, что мошенники используют подменные телефонные номера, идентичные номерам телефонов доверия, справочной службы и приемной ФСБ, а также представляются сотрудниками службы, отправляя в мессенджерах фото «служебных удостоверений».

ФСБ призвала не верить телефонным мошенникам, которые сообщают, что владелец номера стал фигурантом уголовного дела. В спецслужбе подчеркнули, что об уголовных делах сообщают исключительно в письменном виде, причем уведомление должно быть вручено лично.

Сотрудники ФСБ никогда не отправляют гражданам копии своих удостоверений, не предлагают перевести деньги на «безопасные счета» или передать наличные курьеру.

Также ФСБ не использует деньги россиян «для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений».

Номера телефонов 8(495)224-22-22, 8(800)224-22-24, 8(495)224-70-69, 8(495)624-31-58 используются ФСБ исключительно для приема информации.

О мошенниках, рассылающих электронные письма, ранее предупредили в «Лаборатории Касперского». Мошенники начали атаковать жителей России электронными письмами «от госорганов», содержащими вирусы.

Получателям таких писем предлагалось обезопасить свои устройства от разных угроз с помощью специального обновления. Если его скачать, на компьютер попадет троянец-шифровальщик. Он шифрует все данные на устройстве, а за возвращение доступа к ним преступники требуют заплатить около 1,2 миллиона рублей.