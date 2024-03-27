СМИ предупредили о рисках подтопления более чем в десяти точках Подмосковья

В апреле 2024 года в подмосковных Луховицах, Серпухове, Кашире, Коломне, Орехово-Зуеве, Красногорске, Истре, Можайске, Дмитровском округе, Дубне, Истре, Одинцово и Талдоме будут наиболее высоки риски подтопления. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные подмосковного Министерства экологии и регионального управления МЧС.

Как рассказали опрошенные «КП» эксперты, этой весной лед на подмосковных реках начал исчезать на семь-десять дней раньше нормы. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что из-за мощных осадков уровень воды в некоторых точках поднимется вдвое выше нормы.

По данным «КП», власти и синоптики ожидают более сложной паводковой ситуации в Подмосковье, чем в 2023-м. Высота снежного покрова этой зимой составила 75 сантиметров против 57 сантиметров в прошлом году.

В областном Министерстве экологии прогнозируют, что пик таяния придется на вторую декаду апреля.

Половодье в Кашире, где много притоков Оки, обычно не превышает 4,5 метра, но этой весной может достичь 9,2 метра. В целом на Оке максимальные уровни половодья превысят норму на два-три метра.

В управлении МЧС газете рассказали, что половодье может оказаться сравнимым с половодьем 2013 года, когда в Дубне некоторые улицы отрезало от города разлившимися реками.

По рекам Подмосковья расставили около двух сотен жезлов, позволяющих отслеживать уровень воды. Власти готовятся чистить водопропускные трубы и укреплять берега. Также чиновники предупредили дачников, что перебираться за город до окончания половодья не стоит.

Готовятся к апрелю и московские коммунальщики. На Москворецкой и Краснопресненской набережных установили противопаводковые барьеры. «КП» назвала это перестраховкой, так как Москва-река уже хорошо «зарегулирована». Вдоль реки организована сеть шлюзов и гидроузлов, регулирующих уровень воды.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал газете, что конец марта - начало апреля в столичном регионе будут очень теплыми. Дневные температуры поднимутся как минимум до плюс 15 градусов. По оценке Шувалова, снежный покров исчезнет в Москве и области к 3-5 апреля, но катаклизмов не будет.