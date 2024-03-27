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Кто такой Виталий Бородин, призвавший признать Пугачеву иноагентом

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. О том, кто такой Бородин и кого он просил признать иноагентом — в материале URA.RU.

Кто такой Виталий Бородин, призвавший признать Пугачеву иноагентом
© соцсети

Против кого выступал Бородин

В 2023 году Виталий Бородин проиграл суд актеру Даниле Козловскому, который подал иск о защите чести и достоинства. Тот требовал проверить артиста на предмет дискредитации ВС России. Суд обязал Бородина выплатить Козловскому символический штраф в размере 1 рубль, но руководитель ФПБК заявил о своем нежелании платить эту сумму, передает News.ru. Помимо этого суд обязал Бородина удалить из своего telegram-канала сведения, порочащие честь и достоинство Данилы.

В предыдущем году Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить дело против актрисы Лии Ахеджаковой за государственную измену. Он попросил признать ее иноагентом.

Бородин выступил с обвинениями в адрес певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), утверждая, что они должны быть лишены имущества в России из-за связей с иностранными спецслужбами. Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать Пугачеву иноагентом из-за ее высказываний и отъезда в Израиль после начала спецоперации. 27 марта Бородин заявил, что запущена процедура, связанная с признанием певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.

Руководитель ФПБК раскритиковал «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, а также звезд, посетивших мероприятие. Он высказался против участия Филиппа Киркорова в телешоу «Маска» и предложил лишить его звания народного артиста. Кроме того, Бородин направил обращение к гендиректору НТВ с просьбой исключить Киркорова из шоу.

В начале текущего года Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актеров Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на предмет финансирования из-за рубежа. В конце октября прошлого года глава ФПБК обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с призывом проверить заявления журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) на предмет дискредитации Вооруженных сил России.

В сентябре 2023 он назвал «предателем России» певицу Ани Лорак и потребовал отмены ее концерта. Однако позже он отказался от своих претензий, заявив, что она «чиста перед законом».

Кто такой Бородин

Виталий Бородин, родившийся в 1983 году в Липецкой области, начал свою карьеру в уголовном розыске, работая оперативником, затем перешел в бизнес, работая в строительной фирме «Стройинвест» и достиг должности вице-президента. После обучения на кафедре национальной безопасности и получения диплома магистра в 2015 году Бородин сосредоточился на государственном управлении и антикоррупционной деятельности. Он принимал участие в Молодежном антикоррупционном проекте от партии «Единая Россия» и сотрудничал с различными правительственными органами.

Бородин пробовал силы в политике, самовыдвигаясь в Госдуму и присоединяясь к партии «Народ против коррупции». Также он был советником главы Республики Ингушетия и заместителем главы администрации Солнечногорска по безопасности. С 2017 года Виталий Бородин возглавляет Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), активно участвует в создании региональных подразделений организации и выступает экспертом на федеральных каналах.

Как Бородина лишили статуса адвоката

В 2023 году появилась информация о том, что Виталия Бородина якобы лишили статуса адвоката. Издание MK.RU писало, что соответствующее решение было принято Советом адвокатской палаты республики Северная Осетия — Алания. Причиной лишения статуса стали нарушения этики, в частности, совмещение адвокатской деятельности с правозащитной.

В разговоре с «Газетой.Ru» Бородин эту информацию не подтвердил. При этом экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что адвокатская палата действительно приняла решение о лишении статуса.

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