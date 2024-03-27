Затопленный ливнями российский город попал на видео

Город Тольятти ушел под воду из-за ливней и растаявшего снега. Кадры залитых после первых весенних дождей улиц публикует местный Telegram-канал «ЧП и ДТП | Тольятти».

Судя по видеозаписям, машины накрывает водой по капот. Автовладельцы пытаются разъехаться через тротуары и газоны. Некоторые горожане сплавляются по дорогам на надувных матрасах. Водой заливает и салоны общественного транспорта. По щиколотку затапливает первые этажи жилых домов. Целый квартал обесточен — по-видимому, потоки воды добрались до трансформаторной будки.

По словам главы городского округа Николая Ренца, в Комсомольском и Центральном районах ситуация находится под контролем. Однако в Автозаводском районе Тольятти коллекторы переполнены. Запуск дублирующего коллектора в мае должен решить вопрос с подтоплениями, поясняет Ренц. В данный момент аварийные бригады откачивают воду и пробивают подводящие и отводящие сети от грязи. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

В феврале в Сочи сильные ливни повалили деревья и превратили проезжую часть в реку. Январские обильные дожди подтопили десятки домов в Севастополе.