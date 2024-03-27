Патриарх Кирилл призвал россиян не поддаваться разжиганию межнациональной розни

Трагические события в "Крокус Сити Холле" убеждают нас, что против России сегодня пытаются разыграть религиозный и национальный фактор, заявил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вчера на съезде Всемирного Русского народного собора.

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Как во время агрессии НАТО в Югославии, так и сейчас разыгрываются сценарии с использованием религиозного и межнационального фактора, убежден патриарх.

- Мы прекрасно понимаем это, глядя на непосредственных исполнителей злодеяний, совершенных в "Крокус Сити Холле", - сказал патриарх Кирилл.

По его мнению, недоброжелатели России "пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора".

- Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, была сделана попытка разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими, - цитируют патриарха РИА Новости. - Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России.

Знание норм нравственности и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, нужно сейчас нашей молодежи, уверен патриарх

Предстоятель Русской православной церкви убежден, что "мировоззренческое нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов", задумавших уничтожить Россию.

Он подчеркнул, что вокруг нас "живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения, понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза". Но при этом мы имеем право требовать "уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию", сказал патриарх, добавив, что в случае их постоянного проживания в нашей стране законны также такие требования, как "знание языка, наших традиций и уважение к этим традициям".

Патриарх назвал волюнтаризмом предложение исключить из школьной программы "Основы духовно-нравственной культуры народов России" как отдельный предмет. Это, по его мнению, лишит учеников очень важных знаний. Напомним нашим читателям, что ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ минпросвещения, согласно которому с 2025 года предлагается убрать из программы школ этот предмет из-за того, что он, возможно, войдет в состав курса об истории края.

- Знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, - это что, не нужно сейчас для нашей молодежи? - спросил патриарх, призвав вернуть этот предмет в том числе и для того, чтобы школьники из мусульманских регионов РФ смогли изучать основы православной культуры.

Он также отметил, что до сих пор в России нет нового учебника обществознания для средней школы: "Подчеркну: обществознание - очень важный предмет, который формирует мировоззрение молодого человека". По его мнению, сегодня нужны учебники, которые опираются на российскую традицию, а не на западную либеральную идеологию, которая давно себя скомпрометировала. Он предложил обратить внимание на специальный учебник обществознания для семинарий Русской православной церкви: "Готовы поделиться своими наработками".