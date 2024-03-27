На девять регионов России обрушатся аномальные морозы

Девяти регионам России в ближайшее время предстоит перенести аномальные для конца марта морозы. Местами температура упадет до минус 40 градусов.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», – отметил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, низкие температуры ожидаются в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Якутии, Бурятии, Забайкалье, Иркутской области.

Ранее «СП» писала о том, что Вильфанд сообщил о многомесячном температурном рекорде.