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27 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

27 марта в России отмечают Венедиктов день и поздравляют одно из подразделений Росгвардии с профессиональным праздником. Также это важный день для театралов по всему миру, к которым в этом году присоединился нобелевский лауреат. Главное о праздниках, приметах и традициях 27 марта — в материале «Ленты.ру».

27 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
© globallookpress.com

Праздники в России

День войск национальной гвардии РФ

В этот день в России отмечают праздник войск нацгвардии, которые входят в состав Росгвардии. Его МВД России.

В этот день военные и сотрудники подразделения получают от командиров награды и благодарности.

Праздники в мире

Всемирный день театра

Этот день отмечают все, кто работает в театрах — от актеров и режиссеров до работников сцены и билетеров. Празднуют и зрители-театралы. Как правило, к дате приурочены фестивали и премьеры спектаклей.

Главная традиция — международное послание от известного деятеля культуры. В 2024 году его автором Юн Фоссе. В 2023 году он получил Нобелевскую премию по литературе.

Мeждунapoдный дeнь виcки

Праздник отмечают с 2008 года. По-английски он называется International Whisk(e)y Day. Двойное окончание — дань уважения всем видам напитка: whisky из Шотландии, Японии и Канады и ирландскому whiskey.

Дата Майкла Джексона — журналиста, который много писал об истории и культуре потребления виски. Он страдал болезнью Паркинсона, поэтому в праздник традиционно рассказывают о заболевании и занимаются благотворительностью.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 марта

Международный день нефролога Праздник цветения сакуры в Японии Дeнь лeтaющиx cвинoк Национальный день сыра во Франции День виагры в США

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Бенедикта Нурсийского (Венедиктов день)

Бенедикт Нурсийский (в православии Венедикт) — небесный покровитель Европы и основатель ордена бенедиктинцев. Это старейший монашеский орден католиков, который в средние века владел большинством монастырей Западной Европы.

Бенедикт Нурсийский Италия) и образовали монашеский орден примерно в 530 году.

День памяти Феодоровской иконы Божией Матери

По преданию, эту чудотворную икону написал апостол Лука, автор одного из Евангелий. С 2023 года икона хранится в Богоявленском соборе Костромского кремля.

Это одна из святынь царского дома Романовых — считается, что с ней благословили на царство Михаила Федоровича. От этой иконы немецкие принцессы получали отчество «Федоровна», когда принимали православие.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 марта

День памяти святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси День памяти икон «Вертоград заключенный» и «Умиление» Себежской День памяти святой мученицы Августы Тревизо День памяти преподобного Иоанна Прозорливого

Традиции и приметы на 27 марта

Погода на Венедиктов день укажет, каким будет лето. Солнце — к хорошему урожаю, дожди — к засухе, туман — к ненастью, мороз — к холодам. Принято ухаживать за домашней скотиной, у которой началась линька: мыть и вычесывать. Нужно сменить одежду, полотенца и постельное белье на чистые, чтобы быть здоровым. Нельзя смотреть в зеркало — считается, что в этот день оно вытягивает силы.

Кто родился 27 марта

Квентин Тарантино

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино родился в 1963 году. Он дважды получил премию «Оскар»: за сценарии к «Криминальному чтиву» и «Джанго освобожденному». Фирменный стиль Тарантино — живые и запоминающиеся диалоги, подчеркнутое насилие и нелинейный сюжет.

Дмитрий Емец

Писатель-фантаст Дмитрий Емец родился в 1974 году. Известен сериями книг «Таня Гроттер» и «Мефодий Буслаев».

История про Таню Гроттер — успешный литературный аналог поттерианы, собравший свою фанбазу. В серии 14 книг, к 2024 году было восемь переизданий.

Кто еще родился 27 марта

Мэрайя Кэри (55 лет), американская поп-певица Полина Гагарина (37 лет), российская певица Генрих Манн (1871–1950), немецкий писатель Сергей Киров (1886–1934), советский государственный деятель Никита Джигурда (63 года), российский шоумен.

Общество
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