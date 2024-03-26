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Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу в российских городах являются информационным вбросом, заявила Директор подведомственного Федеральному агентству по делам национальностей Дома народов России Анна Полежаева. Ее слова приводит ТАСС.

Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом
© РИА Новости
«Подобные информационные вбросы имели место и были направлены на формирование атмосферы недоверия к российским органам власти. При этом конструктивная позиция, озвученная лидерами национально-культурных объединений, развенчала недостоверные информационные вбросы», — сказала Полежаева.

О подобных рекомендациях накануне, 25 марта писало издание Baza.

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