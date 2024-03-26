Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу в российских городах являются информационным вбросом, заявила Директор подведомственного Федеральному агентству по делам национальностей Дома народов России Анна Полежаева. Ее слова приводит ТАСС.

«Подобные информационные вбросы имели место и были направлены на формирование атмосферы недоверия к российским органам власти. При этом конструктивная позиция, озвученная лидерами национально-культурных объединений, развенчала недостоверные информационные вбросы», — сказала Полежаева.

О подобных рекомендациях накануне, 25 марта писало издание Baza.