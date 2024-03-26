Назван город, откуда поступает большинство звонков от мошенников

Телефонные мошенники чаще всего звонят россиянам из колл-центров в Днепропетровске на Украине, рассказал на заседании думского комитета по информационной политике глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава компании отметил, что «основной объем мошеннических действий» совершается не россиянами, а гражданами других стран.

По его словам, значительное количество мошеннических колл-центров сосредоточено в Днепропетровске. Он добавил, что в них работают профессионалы: звонят от имени силовых ведомств, чиновников, банкиров.

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Осеевский подчеркнул, что относиться к явлению, как телефонное мошенничество, следует «очень серьезно, очень ответственно».

Ранее глава «Ростелекома» сообщил, что электронное голосование во время выборов президента проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы.