Жильцов многоэтажек в российском городе заставят платить за туалет

В городе Семилуки под Воронежем жителей шести многоэтажек могут заставить платить за туалет. Дома рискуют лишить канализации из-за строительства рядом с ними коттеджного поселка, сообщают «Вести Воронеж».

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Речь идет о шести трехэтажных домах на Земской улице. Здания ввели в эксплуатацию 10 лет назад и решили не проводить канализацию, а оборудовать септики — часть из них разместили на соседней территории, которая тогда принадлежала администрации.

Спустя несколько лет землю приватизировали, и ее выкупил бизнесмен под возведение коттеджей. Сливные колодцы, которыми пользуются жильцы многоэтажек, продали вместе с территориями под застройку. Сначала владелец обещал септики не трогать, но теперь подал иск в суд с требованием засыпать ямы.

Юрист, которого наняли жильцы, считает, что спор получится выиграть лишь в том случае, если найдется согласованный проект дома, где обозначены сливные колодцы. Тогда окажется, что предприниматель покупал земли с обременением и не имеет права засыпать ямы.

Сам бизнесмен пожаловался на то, что септики никто не чистит и канализационные воды растекаются по его земле. Предприниматель предложил жильцам перенести ямы в другое место или подключиться к сетям будущего коттеджного поселка, но россияне отказались, так как не планировали лишних трат.

Ранее в Перми работники управляющей компании специально срезали канализацию, что привело к затоплению подвала дома фекалиями.