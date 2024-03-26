Суд отказал дочери Захарова в авторских правах на произведения отца

Артистка Александра Захарова, дочь режиссера Марка Захарова (1933 - 2019), проиграла апелляционный процесс в Мосгорсуде об авторских правах на произведения отца. Об этом пишет РБК.

По данным портала, актриса обратилась в Мосгорсуд после того, как в правах на произведения ее отца (постановки «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва») в октябре 2023 года ей отказал Тверской суд Москвы.

В исковом заявлении она призвала суд признать недействительными договоры авторского заказа, заключенные Марком Захаровым с ООО «Мкаяна» и ООО «Кулиса». Она мотивировала это тем, что права на произведения принадлежат ей как наследнице.

Стала известна судьба наследства Марка Захарова

Юристы изучили обстоятельства дела и выяснили, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Марка Захарова было отчуждено им при жизни. Режиссер не оспаривал соглашения, регулярно получал по ним гонорары.

Кроме того, суд постановил, что срок исковой давности по заявленным Александрой Захаровой требованиям истек.

Напомним, что Захаров был худруком и главным режиссером «Ленкома» с 1973 года. После его смерти в 2019 году его сменил директор театра Марк Варшавер.