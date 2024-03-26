Умер экс-солист балетной труппы Большого театра Николай Дорохов

Экс-солист балетной труппы Большого театра Николай Дорохов умер в возрасте 66 лет. Причина смерти артиста и педагога не уточняется. Печальные новости агентству ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

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Отметим, что первым танцором Дорохов был с 1976 по 1996 год после того, как пришел в культурное учреждение, окончив Московское хореографическое училище. Затем артист начал учить искусству балета молодых коллег в Московской государственной академии хореографии. К слову, Николай был удостоен звания заслуженного артиста Узбекской ССР.

«Руководство и коллектив Большого театра России с глубоким прискорбием сообщают, что 25 марта 2024 года на 67-м году жизни скончался артист балета», - было сказано в сообщении пресс-службы театра.

Также стало известно о дате и времени отпевания Дорохова. Оно пройдет 27 марта в Церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище в 12:00. Похоронят танцора на Долгопрудненском Южном кладбище.

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