Конституционный суд воздержался от комментариев о возвращении смертной казни

Конституционный суд Российской Федерации решил воздержаться от комментариев по вопросу возвращения смертной казни. Об этом во вторник, 26 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Тема возвращения смертной казни поднялась в российском обществе после произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» теракта.

— В контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения Конституционного суда, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Некоторые депутаты Государственной думы выступили за возвращение смертной казни. Так, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что решить этот вопрос может общенациональный референдум, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь. Он считает, что в нынешних реалиях для террористов не может быть иной меры наказания.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что в вопросе об отмене моратория на смертную казнь достаточно решения Конституционного суда, но эта тема требует обсуждения, а все решения по вопросу необходимо проанализировать.