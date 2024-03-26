Актер Михайлов заявил, что на месте «Крокуса» нужно построить мемориал

Актер Александр Михайлов заявил, что на месте «Крокуса» нужно построить мемориал. Об этом сообщает «Абзац».

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22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа вооруженных лиц ворвалась в «Крокус Сити Холл», открыла огонь по людям и подожгла здание. В результате теракта многие россияне погибли.

Владелец «Крокуса» заявил, что будет восстанавливать здание. Александр Михайлов не согласен с данным мнением. Более того, он считает, что концертные залы, похожие на дворцы, не нужны в России. Актер призвал построить на месте «Крокуса» мемориал в память о погибших.

«Я считаю, что лучше разобрать остатки концертного зала и поставить какой-то мемориал в память о погибших. В огромном «Крокусе» постоянно бывали странные явления, когда захлопывались двери», — высказался артист.

Также он отметил, что в большом помещении «Крокуса» сложно поддерживать безопасность.

Ранее сообщалось о том, какие мероприятия были запланированы в «Крокус Сити Холле» до теракта. Подробности смотрите в этой новости.