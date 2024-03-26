$92.78+0.16100.37+0.15
Войти в почту

Актер Александр Михайлов заявил, что на месте «Крокуса» нужно построить мемориал

Актер Александр Михайлов заявил, что на месте «Крокуса» нужно построить мемориал. Об этом сообщает «Абзац».

Актер Михайлов заявил, что на месте «Крокуса» нужно построить мемориал
© Passion.ru

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа вооруженных лиц ворвалась в «Крокус Сити Холл», открыла огонь по людям и подожгла здание. В результате теракта многие россияне погибли.

Владелец «Крокуса» заявил, что будет восстанавливать здание. Александр Михайлов не согласен с данным мнением. Более того, он считает, что концертные залы, похожие на дворцы, не нужны в России. Актер призвал построить на месте «Крокуса» мемориал в память о погибших.

«Я считаю, что лучше разобрать остатки концертного зала и поставить какой-то мемориал в память о погибших. В огромном «Крокусе» постоянно бывали странные явления, когда захлопывались двери», — высказался артист.

Также он отметил, что в большом помещении «Крокуса» сложно поддерживать безопасность.

Ранее сообщалось о том, какие мероприятия были запланированы в «Крокус Сити Холле» до теракта. Подробности смотрите в этой новости.

Общество
Александр Михайлов
Мнения
теракт
Главные новости
Больше новостей
Passion.ru: главные новости