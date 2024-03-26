ФСБ обратилась к россиянам

Спецслужба попросила отдельно поговорить с детьми о важности не вступать в разговоры и переписки с провокаторами.

«С резко возросшим после теракта в «Крокус Сити Холле» количеством телефонных звонков и сообщений с подменных номеров Центр общественных связей ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на провокации», — заявили там.

Мизулина заявила, что рассылки с призывами к терроризму происходят с украинских аккаунтов

В ведомстве указали, что неизвестные звонят и пишут с призывами к осуществлению террористических актов в торговых центрах, на транспорте и якобы предлагают деньги за исполнение подобных диверсий.