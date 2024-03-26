Рогов заявил, что Россия восстановит ДнепроГЭС

Россия восстановит поврежденную Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС) после того, как к ней перейдет контроль над городом Запорожье. Такое мнение высказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, для восстановления станции у России есть необходимые технологии, проектные решения и специалисты.
Рогов подчеркнул, что Вооруженные силы России наносили удары по ДнепроГЭС «аккуратно и точечно». Целью этих атак было нарушение энергообеспечения военных объектов Украины в Запорожье, а также остановка работы предприятий, производящих продукцию в интересах ВСУ.
22 марта стало известно, что в Запорожье взрывами поврежден машинный зал ДнепроГЭС-2.
После ракетной атаки на станции произошел пожар.
В прокуратуре Украины заявили, что ДнепроГЭС вышла из строя.
Ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота высказал мнение, что восстановление Днепровской ГЭС займет годы.