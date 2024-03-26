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Рогов: Россия восстановит ДнепроГЭС после установления контроля над Запорожьем

Россия восстановит поврежденную Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС) после того, как к ней перейдет контроль над городом Запорожье. Такое мнение высказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Рогов заявил, что Россия восстановит ДнепроГЭС
© Газета.Ru

По словам Рогова, для восстановления станции у России есть необходимые технологии, проектные решения и специалисты.

Рогов подчеркнул, что Вооруженные силы России наносили удары по ДнепроГЭС «аккуратно и точечно». Целью этих атак было нарушение энергообеспечения военных объектов Украины в Запорожье, а также остановка работы предприятий, производящих продукцию в интересах ВСУ.

22 марта стало известно, что в Запорожье взрывами поврежден машинный зал ДнепроГЭС-2.

После ракетной атаки на станции произошел пожар.

В прокуратуре Украины заявили, что ДнепроГЭС вышла из строя.

Ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота высказал мнение, что восстановление Днепровской ГЭС займет годы.

Общество
Игорь Сирота
Владимир Рогов
Общественная палата России
Запорожье
Украина
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