Рогов заявил, что Россия восстановит ДнепроГЭС

Россия восстановит поврежденную Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС) после того, как к ней перейдет контроль над городом Запорожье. Такое мнение высказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

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По словам Рогова, для восстановления станции у России есть необходимые технологии, проектные решения и специалисты.

Рогов подчеркнул, что Вооруженные силы России наносили удары по ДнепроГЭС «аккуратно и точечно». Целью этих атак было нарушение энергообеспечения военных объектов Украины в Запорожье, а также остановка работы предприятий, производящих продукцию в интересах ВСУ.

22 марта стало известно, что в Запорожье взрывами поврежден машинный зал ДнепроГЭС-2.

После ракетной атаки на станции произошел пожар.

В прокуратуре Украины заявили, что ДнепроГЭС вышла из строя.

Ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота высказал мнение, что восстановление Днепровской ГЭС займет годы.