Блогер Елена Блиновская и ее супруг Алексей приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 26 марта. Вечерняя Москва

"После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении. ТАСС

Блиновской вменяют преступления по статьям "Уклонение физического лица от уплаты налогов", Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", ), "Неправомерный оборот средств платежей". Ее супруг обвиняется в статьям "Пособничество в уклонение физического лица от уплаты налогов", а также по статье об отмывании денег. Москва24