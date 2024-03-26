Священники провели панихиду по жертвам теракта в Подмосковье

Священники из Истринского района Одинцовской епархии утром 26 марта провели панихиду по жертвам теракта на месте стихийного мемориала рядом со зданием «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости.

К молитвам священников Русской православной церкви присоединились обычные граждане.

23 марта в православных храмах Москвы и Московской области прошли первые богослужения о жертвах и пострадавших в результате теракта.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В Синодальном отделе по благотворительности РПЦ сообщали, что около 60 человек после начала теракта сумели укрыться в Никольском соборе Красногорска, расположенном в 300 метрах от концертного зала.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».