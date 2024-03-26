В ЛДПР прокомментировали новость о лишении Кологривого роли Жириновского

В ЛДПР опровергли сообщения о том, что актер Никита Кологривый лишился роли основателя партии Владимира Жириновского после дебоша в новосибирском баре. Об этом сообщает RT.

В партии отметили, что сейчас «не самое подходящее время» для обсуждения кандидатуры Кологривого, поскольку в России продолжают скорбеть по жертвам теракта в «Крокус сити холле».

Кологривый лишился роли Жириновского «из-за поведения»

Режиссер проекта фильма о Жириновском Александр Баранов рассказал, что актер рассматривался на роль, однако кастинг еще не проводился. Он отметил, что Кологривого не лишат возможности сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР будет не против этого.

«Главное — как он играет. Если он придёт на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — сказал Баранов.

Комментируя инцидент с актером в Новосибирске, режиссер сказал, что «с кем не бывает». Он отметил, что есть люди, которым нельзя употреблять спиртное, поскольку «они становятся дураками».

Напомним, что 20 марта Кологривого задержали после пьяного дебоша в местном лаундж-баре. В результате суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 7 суток ареста.

Накануне СМИ со ссылкой владельца усадьбы Гребнево, в которой должны были проходить съемки картины о Жириновском, сообщили о возобновлении кастинга на роль основателя ЛДПР. По его словам, такое решение приняли из-за «поведения» Кологривого.