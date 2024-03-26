Глава Якутии Айсен Николаев опубликовал в своем Telegram-канале трогательное видео с белыми медведями из зоопарка "Орто Дойду".

"Вы только посмотрите, какое видео я получил из зоопарка "Орто Дойду"! Белая медведица Колымана впервые вывела своих малышей на прогулку!" - написал Николаев.

Глава напомнил, что медвежата родились - 4 декабря. Медведица Колымана тогда стала мамой в третий раз.

Малыши разнополые и ведут себя тоже по-разному. Девочка более активная, игривая. А мальчик держится поближе к маме.

Айсен Николаев предложил своим читателям поучаствовать в конкурсе на лучшие имена для медвежат.