Названы главные источники стресса на работе

Причинами нервного напряжения на работе 39% опрошенных жителей России назвали дедлайны, также в первой тройке факторов стресса внезапные и большие объемы задач и собственные ошибки. Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра «Консоль.Про» (платформа для работы с внештатными исполнителями), которые публикуют «Известия».

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Также в первую пятерку самых нервирующих событий на работе вошли ссоры с коллегами (22%) и переработки (21%). А реже всего беспокоит опрошенных график (4%) и результат их деятельности (5%).

Большинство штатных сотрудников компаний (69%) переживают стресс «постоянно». Тогда как только 28% самозанятых переживают из-за своей профессиональной деятельности, отмечается в исследовании.

При этом, по мнению респондентов, работодатель должен компенсировать стресс, который они получают в рабочее время. 30% опрошенных считает, что за это необходимо увеличить оплату труда, а четверть хотели бы получить психолога.

Но большинство (56-60%) готовы отказаться от компенсации, если начальство будет ставить реалистичные задачи, а также перестанет беспокоить во внерабочее время.

Ранее опрос, проведенный сервисом Superjob, показал, что работающие россияне считают «пенсией мечты» выплату в 47,6 тысячи рублей в месяц. При этом размер «пенсии мечты» варьируется в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 51,5 тысячи и 49 тысячи рублей соответственно.

Также, по данным сервиса «Работа.ру», россияне хотели бы, чтобы доход их партнеров в отношениях в среднем составлял 305 тыс. рублей в месяц.