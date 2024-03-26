Россиянам назвали дату затихания магнитной бури

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) рассказали, когда успокоится геомагнитная обстановка. Слова ученых приводит РИА Новости.

Эксперты назвали дату затихания магнитной бури и сообщили россиянам, что это произойдет во второй половине недели.

«28–29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне», — отметили они.

Магнитные бури: правда и мифы

23 марта лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о произошедшей на Солнце сильнейшей вспышке. Специалисты допустили приход тяжелых частиц от Солнца, влияющих на космические аппараты. Позже ученые Центра прогнозирования космической погоды NOAA в США предрекли геомагнитную бурю, которую вызовет выброс плазмы от недавней вспышки на Солнце.