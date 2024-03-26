Песков назвал минусы и плюсы ЕГЭ

Песков рассказал о недостатках и преимуществах ЕГЭ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что, несмотря на минусы ЕГЭ, связанные с тем, что подготовка к нему не всегда гармонично встраивается в школьную программу, этот экзамен дает талантливым детям из разных уголков России возможность поступить в лучшие вузы страны.
"Я уже проходил через ЕГЭ с двумя детьми. Готовились ли они гармонично к этому экзамену на протяжении всей школы? Нет, они натаскивались к ЕГЭ за год", - сказал Песков в интервью aif.ru.
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Отсутствие гармонично встроенной в школьную программу системы подготовки к ЕГЭ, по словам пресс-секретаря президента, является минусом этого экзамена, поскольку создает впечатление, что все остальное время дети якобы "могли бы и не учиться в школе".
При этом, заметил Песков, сегодня в структуру экзамена включили новые задания, в частности сочинение.
"На это так быстро не натаскаешь", - добавил он.
В то же время, по словам представителя Кремля, "при всех недостатках ЕГЭ он дает возможность детям из разных городов становиться студентами в тех вузах и в тех городах, в которых они хотят учиться, и это очень большое достижение". Благодаря этому экзамену, указал Песков, в сильное учебное заведение попадают сильные дети из разных уголков страны, а талантливая молодежь получает дорогу в жизнь.
Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать возможность выпускникам школ до конца приемной кампании в вузы пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, и отметил, что споры о том, нужен ЕГЭ или нет, наверняка будут продолжаться.
"Но, с моей точки зрения, предпочтительнее заниматься совершенствованием ЕГЭ, приведением его в соответствие с запросами общества, чем шарахаться из одной стороны в другую", - сказал пресс-секретарь президента РФ.