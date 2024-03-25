Стало известно об отсутствии жалоб Блиновской на условия содержания в СИЗО

У блогера Елены Блиновской жалоб на содержание в СИЗО нет, рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Об этом пишет РИА «Новости».

Омбудсмен пояснила, что накануне посетила Елену Олеговну, спросила ее о пребывании в следственном изоляторе.

«У нас был довольно долгий разговор. Жалоб она никаких не высказала, наоборот, сказала, что очень внимательный персонал», — отметила Потяева.

По ее словам, блогер пользуется всем, что может предоставить СИЗО (заказом еды, прогулками), на здоровье не жалуется.

Напомним, что Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов на 918 млн рублей и легализацию денежных средств.