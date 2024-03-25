На время конфликта с Западом можно вернуть высшую меру наказания по ограниченному перечню статей, в том числе за терроризм, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. Газета.Ru

«Решение надо принимать в контексте той войны, которую мы ведем с Западом. Это другой контекст и совсем не та ситуация, которая была всего несколько лет назад. Кроме того, сегодня особое значение имеет общественное сознание. Если мы наблюдаем в обществе сильные настроения по возвращению смертной казни, это надо учитывать. Но это не вопрос голосования. Одни говорят, что смертная казнь никак не влияет на уровень преступности в разных странах. Другие серьезные правоведы говорят, что это не так, отмечая, что наличие смертной казни влияет на потенциальных преступников и их мотивы. Это серьезный вопрос, надо и тех, и других послушать», - подчеркнул глава СПЧ. NSN.FM

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Госдуме требовали вернуть смертную казнь. Говорит Москва