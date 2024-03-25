В пресс-службе певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) опровергли сообщения, что музыкант отказывается помогать обратившимся к нему пострадавшим при теракте в «Крокус сити холл». Об этом пишет Telegram-канал Brief.

Ранее в Сети стала распространяться информация, что Shaman якобы отказался от своего обещания оплатить лечение граждан и похороны всех погибших. Представители исполнителя заявили, что подобные слухи являются «вбросом и фейком», а артист поможет всем, кто к нему обратился.

Сам Дронов в своем Telegram-канале рассказал, что только-что перевел средства на помощь пострадавшим в «Российский Красный крест». Организация будет координировать распределение финансов, проверять и разбираться в каждой ситуации.

Shaman написал песню-реквием в память о погибших в теракте

«Мы продолжаем обрабатывать поступившие заявки и всем без исключения будет оказана необходимая помощь. Со всеми, кто написал, связываемся», — добавил Shaman.

Певец подчеркнул, что все общение с пострадавшими от его имени ведет только «Российский Красный крест», а потому он призвал не обращать внимания на «всевозможные провокации, вбросы и фейки».