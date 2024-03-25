Назарова призвали лишить почетного звания из-за его поста о теракте

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев призвал лишить актера Дмитрия Назарова почетного звания Народного артиста России после его поста в соцсетях на фоне теракта в «Крокус сити холл». Об этом сообщает телеканал RT.

Ранее Назаров записал стихотворение в связи с терактом в «Крокусе». Высказывать слова сочувствия пострадавшим и семьям погибших он не стал.

По мнению Соловьева, с терактом «пробил час истины» для тех, кто уехал из России, но продолжал участвовать в социальной и политической повестке страны.

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«Любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. Без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий. Если этого не произошло или человек промолчал, то он априори безразличен или поддерживает террористов», — подчеркнул юрист.

Эксперт добавил, что подобный поступок со стороны человека, считающего или считавшего Россию своим домом, — «точка полного невозврата». В отношении тех, в чьих действиях есть публичное оправдание терроризма, нужно возбудить уголовные дела, считает юрист. Если же состава преступления в заявлении человека нет, то его должны поместить в специальный список. С такими артистами следует запретить любое творческое, информационное и иное взаимодействие.