Мизулина заявила, что рассылки с призывами к терроризму происходят с украинских аккаунтов

Большинство аккаунтов, с которых подросткам приходит рассылка сообщений с призывами к терроризму, зарегистрировано на территории Украины. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

"Подростки продолжают сообщать о том, что им пишут незнакомые люди с ужасными предложениями. Причем те, кто пишут сообщения, часто знают данные детей (видимо, из утекших баз). Мы посмотрели целый ряд аккаунтов, с которых идет такая рассылка. В подавляющем большинстве аккаунты новые, созданы на территории Украины", - написала Мизулина, приложив к публикации скриншоты с примерами подобных сообщений.

Она также добавила, что таких пользователей стоит блокировать, не вступая с ними в переписку.